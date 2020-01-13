Фигурантами дела стали начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД «Азовский» и оперуполномоченного из этого отделения. Полицейские якобы просили взятку у гражданина, чтобы его не привлекли к ответственности за оборот наркотиков.Подозреваемых задержали при получении денег сотрудники ФСБ. Их уже уволили из полиции.