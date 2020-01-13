13.01.2020, 17:10
Полицейских подозревают в вымогательстве 500 000 рублей по делу о наркотиках
ИА «Ореанда-Новости». В Ростове-на-Дону двух полицейских арестовали по обвинению в вымогательстве 500 000 рублей, пишет «Интерфакс».
Фигурантами дела стали начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД «Азовский» и оперуполномоченного из этого отделения. Полицейские якобы просили взятку у гражданина, чтобы его не привлекли к ответственности за оборот наркотиков.
Подозреваемых задержали при получении денег сотрудники ФСБ. Их уже уволили из полиции.
Фигурантами дела стали начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД «Азовский» и оперуполномоченного из этого отделения. Полицейские якобы просили взятку у гражданина, чтобы его не привлекли к ответственности за оборот наркотиков.
Подозреваемых задержали при получении денег сотрудники ФСБ. Их уже уволили из полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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