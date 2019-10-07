ИА «Ореанда-Новости». Полицейский совершил самоубийство в одном из зданий МВД Татарстана, сообщает «Интерфакс».



Отмечается, что сотрудник полиции умер в машине скорой помощи. Погибшим стал 32-летний капитан полиции, его нашли в служебном тире.



Сейчас происшествие расследует комиссия под управлением замминистра внутренних дел республики. Члены комиссии выяснят обстоятельства и причины произошедшего. Также будет проведена служебная проверка.