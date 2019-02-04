ИА «Ореанда-Новости» В Башкирии уволен сотрудник правоохранительных органов после того, как в Сети появилось видео, где он скидывает со скамейки на вокзале пожилого гражданина. Об этом заявили в пресс-службе управления транспорта МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

В отношении второго стража правопорядка, запечатлённого на видеозаписи, проводится служебная проверка.

Ранее в Сети появилась запись, на которой два сотрудника полиции на железнодорожном вокзале сталкивают пожилого мужчину с тростью со скамейки в зале ожидания для пассажиров, на которую тот прилёг. «Сейчас на улицу пойдёшь мёрзнуть», - заявил пострадавшему один из полицейских и, схватившись за спинку скамейки, спихнул мужчину.

Согласно результатам проверки, инцидент имел место быть ещё в 2017 году и произошёл на Ж/Д вокзале поселка Раевка Альшеевского района Башкирии.

Один полицейский был уволен из правоохранительных органов. Как сообщается в ведомстве, после проверки, проведённой в отношении его напарника, будет принято решение о его увольнении «по отрицательным мотивам».

В ведомстве сообщают, что мужчина 45-50 лет с тростью, одетый неопрятно, лежал в грязной обуви на вокзальной скамейке, он не реагировал на замечания полицейских с призывом сесть «нормально», в результате стражи правопорядка подошли к нему и столкнули на пол.

Сегодня также стало известно о преступлении, которое совершил полицейский в Череповецком районе в деревне Костенево. Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Бывший сотрудник полиции приехал на дачу после рабочей смены. В ходе застолья он убил своего 64-летнего соседа на почве возникшего конфликта. Экс-полицейский нанёс пожилому мужчине 24 удара ножкой от табурета. 43-летнего подозреваемого осудили на восемь лет колонии.



