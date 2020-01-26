ИА «Ореанда-Новости». Полиция разыскивает мужчину, который оставил детей в аэропорту «Шереметьево».

Мужчина, который прилетел в Москву из Хабаровска, разыскивается полицией. Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО сообщила, что он оставил двух своих детей без присмотра в аэропорту «Шереметьево».

Сообщается, что на данный момент полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Они пытаются установить местонахождения мужчины, который оставил несовершеннолетних детей в московском аэропорту.

Двое мальчиков 2014 и 2011 года рождения остались в «Шереметьево» совсем одни. Сейчас они находятся в подразделении по делам несовершеннолетних транспортной полиции. В скором времени их направят в медицинское учреждение для осмотра.