ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в городе Еманжелинск Челябинской области установили личность подозреваемого, который за ночь проколол колёса у более чем 80 машин, пишет РИА «Новости».



Уже известно, что это местный житель Нахтигаль Андрей 1998 года рождения , полиция сейчас его ищет.



Ранее в полицию обратились более 40 жителей города с заявлениями о том, что у них повредили имущество – прокололи колёса. Правоохранители возбудили уголовное дело.