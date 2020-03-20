ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники региональных правоохранительных органов проверяют обстоятельства стрельбы по катеру транспортной полиции, которая произошло 18 марта. Об этом сообщает глава отдела регионального УМВД Ирина Гавриченко.

Сообщение о выстрелах в сторону полицейского катера поступили на пульт оперативного дежурного от специалистов Владимирского линейного отдела Министерства внутренних дел. Полицейские и водное судно не пострадали в результате инцидента.

Следователи опергруппы, прибывшие на место случившегося, нашли гильзы от патронов на берегу Оки в указанном месте и назначили проведение соответствующей проверки. По словам ведомства, в настоящее время нет доказательств того, что неизвестные стреляли именно в катер.