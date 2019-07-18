ИА «Ореанда-Новости». Полицейские не стали заводить уголовное дело на мать, которую задержали таможенники при получении посылки с лекарством для тяжелобольного сына, пишет «Интерфакс».



В МВД отметили, что не увидели оснований для возбуждения дела. При этом таможенники обвинили в женщину в контрабанде запрещённых препаратов.



Эта история вызвала широкий резонанс. Женщину задержали, когда она получала лекарство против судорог для сына. Препарат в России оказался не зарегистрирован. Минздрав потом объяснил, что заказывать такие лекарства можно, но при наличии документов, подтверждающих показания.