ИА «Ореанда-Новости». В Петербурге мигрант задержан по подозрению в изнасиловании девочки-подростка.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мигранта, который подозревается в изнасиловании девочки. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл в одном из отелей Санкт-Петербурга на Московском проспекте. В полицию обратилась девочка 2006 года рождения, которая и сообщила об изнасиловании.

Сотрудники полиции задержали мигранта на месте происшествия. Через некоторое время в полицию пришла мать девочки, которая написала заявление. По данному факту возбуждено уголовное дело. На данный момент решается вопрос об аресте подозреваемого.