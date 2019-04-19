Речь идёт о Белореченском филиале вуза. Отмечается, филиал выдал в прошлом году почти в 12 раз больше дипломов о высшем юридическом образовании, чем головное подразделение.Так, в 2018 году в филиале выдали дипломы 120 студентам-юристам, тогда как в филиале – около полутора тысяч. Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах дела.