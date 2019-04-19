19.04.2019, 18:54
Полиция провела обыски в Адыгейском госуниверситете по делу о взятках
ИА «Ореанда-Новости». Правоохранительные органы обыскали Адыгейский госуниверситет по делу о взятках, сообщают РИА Новости.
Речь идёт о Белореченском филиале вуза. Отмечается, филиал выдал в прошлом году почти в 12 раз больше дипломов о высшем юридическом образовании, чем головное подразделение.
Так, в 2018 году в филиале выдали дипломы 120 студентам-юристам, тогда как в филиале – около полутора тысяч. Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах дела.
Речь идёт о Белореченском филиале вуза. Отмечается, филиал выдал в прошлом году почти в 12 раз больше дипломов о высшем юридическом образовании, чем головное подразделение.
Так, в 2018 году в филиале выдали дипломы 120 студентам-юристам, тогда как в филиале – около полутора тысяч. Сейчас следствие разбирается в обстоятельствах дела.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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