Речь идёт о стендапе комика Александра Долгополова в петербургском клубе HopHead Tap Room. Выступление прошло в феврале прошлого года. Тогда комик, используя нецензурную лексику, шутил на религиозные и общественно-политические темы.Долгополов опубликовал копию уведомления, которое направили в клуб с требованием предоставить данные о стендапере.