ИА «Ореанда-Новости». Полиция в столице проверит обращение гражданина по поводу распространения в интернете информации, оскорбляющей чувства верующих, пишут «Известия».

Речь идёт о стендапе комика Александра Долгополова в петербургском клубе HopHead Tap Room. Выступление прошло в феврале прошлого года.  Тогда комик, используя нецензурную лексику, шутил на религиозные и общественно-политические темы.

Долгополов опубликовал копию уведомления, которое направили в клуб с требованием предоставить данные о стендапере.