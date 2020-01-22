22.01.2020, 17:12
Полиция проверит выступление комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
ИА «Ореанда-Новости». Полиция в столице проверит обращение гражданина по поводу распространения в интернете информации, оскорбляющей чувства верующих, пишут «Известия».
Речь идёт о стендапе комика Александра Долгополова в петербургском клубе HopHead Tap Room. Выступление прошло в феврале прошлого года. Тогда комик, используя нецензурную лексику, шутил на религиозные и общественно-политические темы.
Долгополов опубликовал копию уведомления, которое направили в клуб с требованием предоставить данные о стендапере.
Речь идёт о стендапе комика Александра Долгополова в петербургском клубе HopHead Tap Room. Выступление прошло в феврале прошлого года. Тогда комик, используя нецензурную лексику, шутил на религиозные и общественно-политические темы.
Долгополов опубликовал копию уведомления, которое направили в клуб с требованием предоставить данные о стендапере.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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