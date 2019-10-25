ИА «Ореанда-Новости». Полиция начала проверку в отношении бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы уголовного розыска городского управления МВД Саламбека Мутиева.



Отмечается, что проверку начали после публикации видеозаписи, на которой запечатлено жестокое обращение чиновника с местными жителями. Запись длится восемь часов, на кадрах видно, как Кадыров использует электрошокер, а также угрожает жителям расправой. СМИ также пишут, что во время рейдов по неплательщикам налогов охрана бывшего мэра заломала руки мужчине за недовольство, высказанное из-за «грубой манеры обращения чиновника».



Пресс-секретарь президента Чечни Альви Каримов отметил, что Рамзан Кадыров отстранил градоначальника, как только узнал о том, какие методы он использует.