ИА «Ореанда-Новости» Полиция разрешила выдачу тела журналиста Сергея Доренко его вдове для кремации. Об этом сообщили в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Ранее сообщалось, что в крови у Доренко судебно-медицинская экспертиза не выявила отравляющих веществ. Доренко скончался от разрыва аорты 9 мая во время движения на мотоцикле, ему было 59 лет.

Прощание с журналистом состоится 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище в Москве, отмечается, что тело Доренко будет кремировано.