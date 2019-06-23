ИА «Ореанда-Новости». Сообщение о возможных попытках нарушить порядок на празднике для школьников выпускных классов, который пройдёт 23 июня, поступила в полицию Петербурга.

В региональном отделении МВД отметили, что полиция, действуя строго в рамках норм указанных в законодательстве. Сотрудники будут максимально направлять все силы, на пресечение попыток нарушения порядка.

В органах защиты порядка попросили жителей Северной столицы быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Праздник для выпускников «Алые паруса» - традиционным событием для Северной столицы. Ежегодно в празднестве участвуют тысячи выпускников, организовывается концерт, разные шоу и пиротехнические новшества.