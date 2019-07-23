ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы во втором, основном, чтении одобрили законопроект, который упрощает доступ полицейских к сведениям о геолокации мобильных телефонов пропавших детей, пишет «Интерфакс».



Авторы документа уверены, что с его принятием поиски могут проходить быстрее. Так, полиция сможет получить данные о соединениях телефона, находящегося у пропавшего ребёнка, если родители подадут заявление о его исчезновении и дадут письменное согласие на использование данных геолокации.



Кроме заявления от родителей, потребуется также мотивированное постановление одного из руководителей органа, который занимается поиском. Его должны вынести в течение суток.



Отмечается также, что, если sim-карта, которую использовал ребёнок, оформлена на другого человека, потребуется его письменное согласие.