ИА «Ореанда-Новости». В полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что 23 июня во время проведения мероприятия для выпускников «Алые паруса» возможны случаи дестабилизация порядка.

В региональном отделении МВД отметили, что все действия полиции соответствуют действующему законодательству. Сотрудники готовы мобилизовать все свои силы для организации порядка и безопасности участников торжества.

«Алые паруса» - это традиционное мероприятие для выпускников школ Санкт-Петербурга. Ежегодно в празднестве участвуют тысячи школьников. Мероприятие предполагает насыщенную концертную программу, приглашаются популярные звёзды шоу-бизнеса. В завершении праздника организаторы устраивают целое пиротехническое представление.