ИА «Ореанда-Новости». Главное управление МВД России по Москве обратилось в суд с двумя гражданскими исками к оппозиционерам, пишет «Коммерсант».



По первому заявлению ответчиками выступают сразу семь человек: Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов, Илья Яшин. Во втором иске – всего два: Георгий Албуров и Любовь Соболь.



Заявления были поданы в суд 30 сентября, суть исков в карточках суда не раскрывается. Ранее суд в столице удовлетворил требования ГУП «Мосгортранс» к оппозиционерам и взыскал с них 1,2 миллиона рублей в качестве возмещения убытков, которые предприятие якобы понесло из-за митинга 27 июля.