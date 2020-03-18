18.03.2020, 11:52
Полиция выдвинула предложение о запрете интернет-продаж алкоголя в российской столице
ИА «Ореанда-Новости». Олег Баранов, работающий на должности начальника главка МВД Москвы, выступил с предложением к депутатам Мосгордумы заняться разработкой закона о запрете интернет-продаж алкогольной продукции, сообщает РИА Новости.
По словам Баранова, подобные вещи необходимо категорически запрещать. Им также сказано, что через интернет часто осуществляется реализация некачественных алкогольных напитков, а правоохранительные органы зачастую не могут выйти на продавцов напрямую.
По словам Баранова, подобные вещи необходимо категорически запрещать. Им также сказано, что через интернет часто осуществляется реализация некачественных алкогольных напитков, а правоохранительные органы зачастую не могут выйти на продавцов напрямую.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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