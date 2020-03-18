, сообщает РИА Новости.По словам Баранова, подобные вещи необходимо категорически запрещать. Им также сказано, что через интернет часто осуществляется реализация некачественных алкогольных напитков, а правоохранительные органы зачастую не могут выйти на продавцов напрямую.