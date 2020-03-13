ИА «Ореанда-Новости» . Видеозапись, на которой видно потасовку на оживлённой площади в Петербурге, опубликовал телевизионный канал «РЕН ТВ».

На видео видно, как несколько неизвестных человек в ходе конфликта устраивают массовую драку на оживлённой улице около торгового центра. Сотрудники местных правоохранительных органов уже задержали одиннадцать участников потасовки. Один из них серьёзно пострадал: его с ножевой раной в ноге госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские уже возбудили по данному факту уголовное дело. В настоящее время они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.