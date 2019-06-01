01.06.2019, 18:59
Полиция задержала мать, которая оставила двух детей в хостеле
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали женщину, которая бросила двух малышей в хостеле в подмосковных Котельниках, пишут РИА Новости.
Отмечается, что женщину задержали в городе Видное, который находится в 20 километрах от Котельников. Женщину 1989 года рождения в скором времени будут допрашивать.
Напомним, 28 мая она оставила детей в хостеле и ушла, сказав администратору, что идёт за паспортом. Малыши сейчас находятся в одной из детских больниц Подмосковья.
Отмечается, что женщину задержали в городе Видное, который находится в 20 километрах от Котельников. Женщину 1989 года рождения в скором времени будут допрашивать.
Напомним, 28 мая она оставила детей в хостеле и ушла, сказав администратору, что идёт за паспортом. Малыши сейчас находятся в одной из детских больниц Подмосковья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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