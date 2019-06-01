Отмечается, что женщину задержали в городе Видное, который находится в 20 километрах от Котельников. Женщину 1989 года рождения в скором времени будут допрашивать.Напомним, 28 мая она оставила детей в хостеле и ушла, сказав администратору, что идёт за паспортом. Малыши сейчас находятся в одной из детских больниц Подмосковья.