ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники уголовного розыска задержали шестерых пациентов, сбежавших из психбольницы в Иркутске. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

В настоящее время все шестеро пациентов доставляются в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что из Иркутской областной психиатрической больницы сбежали шестеро мужчин. Пациенты медучреждения напали на медицинскую сестру, угрожая ей и санитару физической расправой. По факту угрозы убийством медперсоналу психиатрической лечебницы возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в поисках сбежавших принимали участие свыше сотни полицейских. Разыскиваемые были замечены в районе реки Ушаковки и попытались скрыться. Для их поимки сотрудники полиции несколько раз вынуждены были перейти реку вброд.