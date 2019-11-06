ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Москве задержали мужчину, который, возможно, причастен к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, пишет «Интерфакс» по ссылкой на источник.



Источник издания также сообщил, что задержанный был на месте преступления в момент убийства. Он якобы был знаком с Эльджаркиевым. По подозрению в заказном убийстве задержан Алихан Осканов 1966 года рождения. Сейчас с ним работают следователи, пишет «МК». Официального подтверждения этой информации пока нет.



Ранее СМИ сообщили имя ещё одного предполагаемого убийцы. Им якобы является Курейш Картоев, который был зарегистрирован как кандидат от ингушского регионального отделения ЛДПР.