Сейчас Захарченко находится в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По её словам, Захарченко отнёсся к этой ситуации с юмором.

Однако замглавы ОНК попросили администратора учреждения обратить внимание на инцидент. По словам Меркачевой, наблюдатели попросили руководство изолятора следить за тем, чтобы крупа, из которой варят кашу для заключённых, была просеяна.