31.05.2019, 20:05
Полковник Захарченко сломал зуб от тюремной каши
ИА «Ореанда-Новости»Обвиняемый в крупном хищении экс-полковник Дмитрий Захарченко, сломал зуб, когда ел кашу. Сейчас Захарченко находится в СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По её словам, Захарченко отнёсся к этой ситуации с юмором.
Однако замглавы ОНК попросили администратора учреждения обратить внимание на инцидент. По словам Меркачевой, наблюдатели попросили руководство изолятора следить за тем, чтобы крупа, из которой варят кашу для заключённых, была просеяна.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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