ИА "Ореанда-Новости" Бывший полковник Дмитрий Захарченко, занимающий в прошлом должность временно исполняющего обязанности начальника одного из отделов Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел Российской Федерации, рассказал о том, кто бы мог стать «заказчиком» уголовного дела. Напомним, что Захарченко настаивает на том, что дело против него сфабриковали.

Дмитрий Захарченко рассказал изданию «Коммерсантъ», что управление собственной безопасности МВД России взялось за него после того, как он предал огласке мошеннические действия на столичном предприятии «Электрозавод». В результате чего, по мнению Захарченко, сам стал жертвой оговора, авторами которого выступили сотрудники правоохранительных органов, к делу «Электрозавода» которые были причастны. Кроме того, в деле хищения средств, исчисляемых многими миллиардами рублей, были замешаны и сотрудники Федеральной службы безопасности России. Сам Дмитрий Захарченко не считает себя «святым человеком», однако свою принадлежность к коррупционным взяткам отрицает.

Напомним, что бывшего полковника Дмитрия Захарченко в июне текущего года приговорили к тринадцати годам колонии за участие в крупном коррупционном процессе. Ресторатор Мехди Дусс выдал Захарченко дисконтную карту, на балансе которой было три с половиной миллиона рублей. Следствие постановило, что это был не просто подарок, а взятка за покровительство бизнеса ресторатора. Адвокаты Захарченко настаивали, что владелец сети рыбных ресторанов «Ла Маре» раздавал такие карты, не требуя ничего взамен. Однако, 9 сентября 2016 года Дмитрия Захарченко задержали, а в ходе обыска было обнаружено около восьми с половиной миллиардов рублей.