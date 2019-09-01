Об этом сообщили в Минобразования России.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства образования и науки Российской Федерации, наиболее востребованными среди абитуриентов направлениями оказались образование и педагогические науки, инженерное дело, а также технология и математика. Именно здесь наблюдался высокий конкурс среди поступавших.

По данным федерального Министерства образования и науки, в настоящее время в высших учебных заведениях страны обучаются свыше четырёх миллионов студентов. Стоит отметить, что более половины этого показателя представлены студентами, обучающими на очной форме. В новом учебном году на бюджетных отделениях институтов и университетов будут обучаться пятьсот тысяч первокурсников.

Напомним, что на прошлой неделе депутат Государственной Думы Российской Федерации Василий Власов выступил с инициативой продлить летние каникулы ещё на один месяц – таким образом, День знаний бы наступал в стране только 1 октября. По замыслу автора проекта, это решение поможет решить проблему трудоустройства молодых специалистов, а также существенно улучшит показатели в сфере туризма. Данная идея встретила критику со стороны представителей многих сообществ, в частности, студентов профсоюзов и врачей-психиатров. Однако, народный избранник направил письмо с просьбой рассмотреть это решение в адрес заместителя председателя российского правительства по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой. В настоящее время инициатива проходит процедуру официального рассмотрения.