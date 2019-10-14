14.10.2019, 20:30
Полный отказ России от долларовых резервов может повлечь дополнительные риски
ИА «Ореанда-Новости».По мнению главы департамента Банка Росии Алексея Заботкина, полный отказ от резервов в долларах может повлечь дополнительные риски для нашей страны.
Это связано с тем, что государственный долг выдаётся в иностранной валюте США. Переход на рублёвые резервы может повлечь негативные последствия для России. Золотовалютные резервы лучше оставить до момента возможного ухудшения финансового положения страны.
За последние 2 года Россия продала 50% долларовых резервов и начала вкладываться в золоторезервы и покупку евро и юани. В 1 квартале 2019 года «Роснефть» перешла с иностранными клиентами на договоры в евро, а «Газпром» осуществляет продажу газа только в рублях.
Это связано с тем, что государственный долг выдаётся в иностранной валюте США. Переход на рублёвые резервы может повлечь негативные последствия для России. Золотовалютные резервы лучше оставить до момента возможного ухудшения финансового положения страны.
За последние 2 года Россия продала 50% долларовых резервов и начала вкладываться в золоторезервы и покупку евро и юани. В 1 квартале 2019 года «Роснефть» перешла с иностранными клиентами на договоры в евро, а «Газпром» осуществляет продажу газа только в рублях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии