Это связано с тем, что. Переход на рублёвые резервы может повлечь негативные последствия для России. Золотовалютные резервы лучше оставить до момента возможного ухудшения финансового положения страны.За последние 2 годаи начала вкладываться в золоторезервы и покупку евро и юани. В 1 квартале 2019 года «