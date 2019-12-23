ИА «Ореанда-Новости». Почти половина населения России, 43 процента, заявили, что в уходящем году их уровень жизни стал ниже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос «Левада-центра».



Отмечается, что жизнь улучшилась у 13 процентов россиян. Ничего не поменялось у 43 процентов участников опроса.



Кроме того, опрос показал, что 35% граждан считают, что для них текущий год был сложнее прошлого. Каждый десятый россиянин уверен, что в 2019 году возможностей хорошо зарабатывать стало больше, 42% сограждан с этим не согласны.