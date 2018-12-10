10.12.2018, 13:55
Половина регионов России получат гранты за рост экономики
ИА "Ореанда-Новости". Почти половина российских регионов получат гранты за высокие темпы роста экономики. Как сообщается на сайте правительства России, соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Всего 40 регионов из 85 российских субъектов федерации получат материальное поощрение за увеличение экономического потенциала. Общая сумма выделенных правительством грантов составит 19,96 млрд рублей. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете, говорится на сайте кабмина.
В числе главных претендетов на финансовую поддержку значатся Камчатский край (размер гранта составит 930,71 млн рублей), Белгородская (990,85 млн рублей), Сахалинская (882,99 млн рублей), Ленинградская (842,76 млн рублей) области и Москва (862,7 млн рублей) области, продемонстрировавшие наилучшие показатели роста экономики.
Ранее сообщалось, что Россия заняла вторую строчку в рейтинге развивающихся экономик, составленном агентством Bloomberg. По мнению аналитиков, решающую роль для России сыграл рост ВВП при условии не только сохранения, но и ужесточения западных санкций. Главный показатель стабильности рост экономики - объём вложений в основной капитал. Так, за первое полугодие 2018 года совокупный объём инвестиций в регионах России вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом объём притока прямых иностранных инвестиций увеличился сразу на 18,1% за указанный период.
Всего 40 регионов из 85 российских субъектов федерации получат материальное поощрение за увеличение экономического потенциала. Общая сумма выделенных правительством грантов составит 19,96 млрд рублей. Эти средства уже заложены в федеральном бюджете, говорится на сайте кабмина.
В числе главных претендетов на финансовую поддержку значатся Камчатский край (размер гранта составит 930,71 млн рублей), Белгородская (990,85 млн рублей), Сахалинская (882,99 млн рублей), Ленинградская (842,76 млн рублей) области и Москва (862,7 млн рублей) области, продемонстрировавшие наилучшие показатели роста экономики.
Ранее сообщалось, что Россия заняла вторую строчку в рейтинге развивающихся экономик, составленном агентством Bloomberg. По мнению аналитиков, решающую роль для России сыграл рост ВВП при условии не только сохранения, но и ужесточения западных санкций. Главный показатель стабильности рост экономики - объём вложений в основной капитал. Так, за первое полугодие 2018 года совокупный объём инвестиций в регионах России вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, при этом объём притока прямых иностранных инвестиций увеличился сразу на 18,1% за указанный период.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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