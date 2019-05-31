Такие выводы предоставили специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ).В прошедшие выходные фонд проводил опрос среди жителей России, главным вопросом которого стал "Верите ли вы в то, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону в обозримом будущем?". За "обозримое" будущее эксперты взяли временной промежуток в 3-5 лет.13% опрошенных оказались пессимистичны в своём будущем - они не только не видят улучшение качества жизни, но и прогнозируют, что в ближайшие 3-5 лет жизненная ситуация ухудшится. Ещё треть опрошенных (36%) более позитивно смотрят на свои перспективы - они верят, что их жизнь только улучшится.В опросе принимали участие жители 104 населённых пунктов, расположенных в 53 российских субъектах. Эксперты оценивают погрешность в опубликованных данных в 3,6%.Ранее другая российская организация - Всероссийский центр изучения общественного мнения, обнародовал сведения о том, что народный рейтинг президента России Владимира Путина снизился до рекордного уровня. Основными причинами результатов опроса стало неверие россиян в собственное будущее и в снижении общего роста благосостояния жителей.В настоящий момент фонд является организацией, главная цель которой состоит в проведении социологических исследований. Фонд имеет правовой статус некоммерческой организации.