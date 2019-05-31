31.05.2019, 17:34
Половина россиян не верит в улучшение жизни
ИА "Ореанда-Новости" Почти половина российского населения не верит в возможность значительно улучшить качество собственной жизни в будущем. Такие выводы предоставили специалисты фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
В прошедшие выходные фонд проводил опрос среди жителей России, главным вопросом которого стал "Верите ли вы в то, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону в обозримом будущем?". За "обозримое" будущее эксперты взяли временной промежуток в 3-5 лет. 28% анкетируемых граждан ответили, что никаких перспективных изменений в их жизни не случится. 13% опрошенных оказались пессимистичны в своём будущем - они не только не видят улучшение качества жизни, но и прогнозируют, что в ближайшие 3-5 лет жизненная ситуация ухудшится. Ещё треть опрошенных (36%) более позитивно смотрят на свои перспективы - они верят, что их жизнь только улучшится.
Фонд "Общественное мнение" для участия в опросе выбрал полторы тысячи респондентов. В опросе принимали участие жители 104 населённых пунктов, расположенных в 53 российских субъектах. Эксперты оценивают погрешность в опубликованных данных в 3,6%.
Ранее другая российская организация - Всероссийский центр изучения общественного мнения, обнародовал сведения о том, что народный рейтинг президента России Владимира Путина снизился до рекордного уровня. Основными причинами результатов опроса стало неверие россиян в собственное будущее и в снижении общего роста благосостояния жителей.
Фонд «Общественное мнение» основан в 1991 году в структуре Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В настоящий момент фонд является организацией, главная цель которой состоит в проведении социологических исследований. Фонд имеет правовой статус некоммерческой организации.
В прошедшие выходные фонд проводил опрос среди жителей России, главным вопросом которого стал "Верите ли вы в то, что ваша жизнь изменится в лучшую сторону в обозримом будущем?". За "обозримое" будущее эксперты взяли временной промежуток в 3-5 лет. 28% анкетируемых граждан ответили, что никаких перспективных изменений в их жизни не случится. 13% опрошенных оказались пессимистичны в своём будущем - они не только не видят улучшение качества жизни, но и прогнозируют, что в ближайшие 3-5 лет жизненная ситуация ухудшится. Ещё треть опрошенных (36%) более позитивно смотрят на свои перспективы - они верят, что их жизнь только улучшится.
Фонд "Общественное мнение" для участия в опросе выбрал полторы тысячи респондентов. В опросе принимали участие жители 104 населённых пунктов, расположенных в 53 российских субъектах. Эксперты оценивают погрешность в опубликованных данных в 3,6%.
Ранее другая российская организация - Всероссийский центр изучения общественного мнения, обнародовал сведения о том, что народный рейтинг президента России Владимира Путина снизился до рекордного уровня. Основными причинами результатов опроса стало неверие россиян в собственное будущее и в снижении общего роста благосостояния жителей.
Фонд «Общественное мнение» основан в 1991 году в структуре Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В настоящий момент фонд является организацией, главная цель которой состоит в проведении социологических исследований. Фонд имеет правовой статус некоммерческой организации.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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