ИА «Ореанда-Новости» Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл телефонный опрос россиян на тему осведомлённости о смысле праздника Пасхи.

По результатам исследования, лишь половина респондентов в точности знает, что христиане отмечают на Пасху воскресение Иисуса Христа. При этом 6 % участников исследования заявили, что в этот день отмечается его рождение.

Днем поминовения усопших или просто великим христианским праздником пасху назвали 4 % граждан. 3 % сказали, что это день окончания поста. Около трети респондентов вовсе затруднились ответить на вопрос о том, что отмечается на Пасху.

В то же время более 70 % опрошенных осведомлены о дате православной Пасхи в этом году.

Исследование было проведено 24 апреля методом телефонного интервью. Были опрошены 1600 человек.