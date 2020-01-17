ИА «Ореанда-Новости». Почти половина граждан России уверены в том, что высказанные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию идеи будут реализованы, пишет «МК» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.



Так, результаты опроса показали, что такого мнения придерживаются 48% граждан.



Из этого числа 37% граждан считают, что претворить предложения в жизнь удастся не полностью, 11% считают, что реализовать получится все.