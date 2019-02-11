Отмечается, что половина россиян полагают, что эвтаназия допустима для тяжелобольных людей. Напомним, что эвтаназия – это процедура ускорения смерти. Например, ею можно считать отключение пациента от аппаратов жизнеобеспечения или назначение больному врачом смертельной дозы препарата.Опрос ВЦИОМ показал, что. Ещё 37% респондентов заявили, что не знают, что означает это слово, а 8% россиян ответили неправильно.При этом среди тех, кто одобрил эвтаназию больше молодёжи. Так,, а среди жителей крупных городов - 58%.Однако россияне говорят о том, что эвтаназию можно делать только при наличии существенных оснований, например, по состоянию здоровья. Так, 89% респондентов заявили, что эту процедуру нельзя делать всем желающим. И только 6% сказали, что совершеннолетние граждане могут добровольно уходить из жизни по своему желанию без медицинских показаний.Кроме того, большинство участников опроса (порядка 81%) также выступили против эвтаназии без медицинских показаний для людей, которые старше 60 лет.Во ВЦИОМ отметили, что пСегодня эвтаназия применяется в Бельгии, Франции, Швейцарии и некоторых штатах США. А первыми легализовали эвтаназию Нидерланды в 2002 году. Тогда же процедуру одобрили в Бельгии. При этом отмечается, что для получения этой процедуры больные должны находиться в «безнадежном медицинском состоянии». Кроме того, в законодательстве этих стран сказано, что люди, которые хотят пройти эту процедуру должны невыносимо страдать - физически или морально, а облегчить эти страдания никак не получается. Кроме вышеперечисленных стран эвтаназия также разрешена в Люксембурге и Колумбии.