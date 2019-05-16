ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь премьер-министра Польши Иоанна Копчиньская заявила, что Варшава не намерена возвращать имущество жертв холокоста, которые уже скончались.

Недавно принятый в США закон, предусматривающий реституцию имущества жертв холокоста, у которых нет наследников, вызвал многочисленные протесты в Польше. Выступающие против американского закона выражают опасение, что еврейские организации получат возможность присвоить имущество жертв массового уничтожения во время Второй мировой войны.

«Польша никому ничего отдавать не будет. Это позиция правительства и премьер-министра Матеуша Моравецкого», – заявила по этому поводу Копчиньская.

Ранее власти Польши отменили посещение Варшавы делегации из Израиля. Причиной стали подозрения в том, что её участники сделают главной темой переговоров именно реституцию жертв холокоста.