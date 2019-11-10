ИА «Ореанда-Новости» Власти Варшавы приняли решение передать на поруки генеральному консулу Украины в городе Люблине Игоря Мазура – одного из бывших руководителей запрещенной на территории РФ националистического движения «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО), который ранее был задержан по запросу Москвы.

«На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса он будет проживать в Генеральном консульстве», – написала омбудсмен Украины Людмила Денисова в одной из социальных сетей. Она также указала, что суд по поводу избранию меры пресечения подозреваемого не состоится.

Мазур, бывший глава УНА-УНСО, который также является сотрудником секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, был задержан 9 ноября. Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело против него и его соратников в 2014 году. Им вменяется создание вооруженной банды и управление ею.