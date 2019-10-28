В Россию в составе польской делегации прибыли представители прокуратуры Польши. Специалисты хотят изучить интересующие их части самолёта. Осмотр будет проводиться вместе с сотрудниками Главного следственного управления. При осмотре также будут присутствовать специалисты Криминалистического центра СКР.Самолёт Ту-154 разбился в 2010 году под Смоленском. В Россию тогда летели польские политики и президент Польши Лех Качиньский со своей женой, которые должны были посетить траурные мероприятия, проходившие на месте захоронения польских военных, расстрелянных в 1940 году. Никому в авиакатастрофе выжить не удалось.