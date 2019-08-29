ИА «Ореанда-Новости» Процедура получения медицинских справок для водительских прав будет проходить онлайн.

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.

По его словам, нововведение поможет избавить россиян от необходимости посещать множество медицинских учреждений. Если данные о здоровье пациента есть в цифровом виде, то верифицировать человека не составит труда. По словам Аверина, будет создан "онлайн-сервис в один клик", с помощью которого собираются медицинские данные.

Пользоваться этой услугой можно будет в личном кабинете водителя. Кроме того, через личный кабинет можно будет, например, записаться на техосмотр.