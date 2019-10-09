ИА «Ореанда-Новости». В сеть выложили ролик, в котором сравнили цены на продукты в городах двух стран.

Иван Пороценко – автор видео. Он сравнивал цены на самые необходимые и популярные продукты в корзинах жителей Киева и Саратова.

По результатам сравнения оказалось, что цены в России немногим ниже, чем на Украине.

Самая минимальная цена килограмма картофеля в Киеве составляет 14 гривен (39 рублей). В то же время российские магазины продают картофель за 12 рублей за килограмм. Киевский рис – от 20,95 гривен (55,14 рублей), Саратовский – от 59 рублей.

Также сравнили цены на макароны и молоко. Российские рожки начинаются от 50 рублей, на Украине их стоимость стартует с 42,53 гривен (111 рублей). Литр молока в зарубежной стране стоит от 18,16 гривен (47,8 рублей), а в России – 41,9 рубль.

Расхождения в ценах не так критичны, как замечают пользователи сети, однако разница в стоимости некоторых продуктов существенная.