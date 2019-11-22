ИА «Ореанда-Новости». Помощник президента России назвал три способа ускорить рост экономики страны.

Об этом Андрей Белоусов рассказал в беседе с изданием «Известия».

По мнению политика, всего существует три главных фактора, которые помогут ускорить рост российской экономики.

Первой составляющей является снижение стоимости заимствования. Это невозможно без готовности Банка России сбросить ставку на уровень пяти процентов. Политик отметил, что с прогнозируемыми темпами инфляции, показатель находится в зоне досягаемости.

Далее помощник президента назвал улучшение климата на инвестиционном рынке. Чтобы изменить нынешнее положение, нужно ослабить давление на бизнес со стороны государства, которое часто не позволяет предпринимателям выйти за рамки.

Третьей частью «рецепта» успешного роста стало повышение доступности технологической составляющей, а также обеспечение предприятий профессиональными кадрами. Необходима модернизация сферы профессионального образования, которая подтолкнёт население в нужном направлении.