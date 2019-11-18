Депутатами Государственной думы России было предложено дополнить законопроект не только понятиемПо словам соавтора проекта Федерального закона Оксаны Пушкиной, данное дополнение будет рассмотрено при формированиизаконопроекта.Эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева отметила, что и само преследование, и наказание за него - очень актуальный пункт в будущем законодательном акте, так как многие женщины, которые решили разойтись с супругами по причине физического насилия, часто