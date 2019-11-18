18.11.2019, 19:05
Понятие «преследование» может быть внесено в законопроект о домашнем насилии
ИА «Ореанда-Новости».Понятие «преследование» может быть внесено в законопроект о домашнем насилии, сообщает издательство «РБК».
Депутатами Государственной думы России было предложено дополнить законопроект не только понятием «преследование», но и ответственностью за него. По словам соавтора проекта Федерального закона Оксаны Пушкиной, данное дополнение будет рассмотрено при формировании окончательного текста законопроекта.
Эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева отметила, что и само преследование, и наказание за него - очень актуальный пункт в будущем законодательном акте, так как многие женщины, которые решили разойтись с супругами по причине физического насилия, часто страдают от последующих телефонный и личных угроз.
Депутатами Государственной думы России было предложено дополнить законопроект не только понятием «преследование», но и ответственностью за него. По словам соавтора проекта Федерального закона Оксаны Пушкиной, данное дополнение будет рассмотрено при формировании окончательного текста законопроекта.
Эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева отметила, что и само преследование, и наказание за него - очень актуальный пункт в будущем законодательном акте, так как многие женщины, которые решили разойтись с супругами по причине физического насилия, часто страдают от последующих телефонный и личных угроз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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