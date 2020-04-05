ИА «Ореанда-Новости». В России пока удаётся не «сорваться во взрывной рост» распространения коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Попова отметила, что пока ситуацию удаётся держать под контролем. Каждый заразившийся коронавирусом заражает ещё троих. Данную закономерность должна изменить самоизоляция, считает глава Роспотребнадзора.

Ранее сегодня оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в России сообщили, что за минувшие сутки в стране скончались два пациента, у которых была выявлена инфекция. Всего в стране погибли 45 пациентов с коронавирусом.