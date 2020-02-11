Над проектом работали члены «Единой России». Информация была опубликована на сайте партии.Если в семье в 2020 году появился первый ребёнок (родился или был усыновлён), то семья получит сертификат на сумму 466 617 рублей. Сумма маткапитала на второго и последующих детей с 2020 года составит 616 617 рублей.Стоит отметить, что изменённые размеры выплат по материнскому капиталу будут выплачиваться на детей, которые родились в этом году. Предполагается, что документы для получения материнского капитала можно будет подать до конца текущего года.