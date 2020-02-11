11.02.2020, 08:14
Поправки в маткапитал внесены на рассмотрение в Госдуму
ИА «Ореанда-Новости». Поправки в закон о выплате материнского капитала внесены на рассмотрение в Государственную думу. Над проектом работали члены «Единой России». Информация была опубликована на сайте партии.
В поправках указано, что срок действия маткапитала продлевается до 2026 года. Сумма материнского капитала будет подлежать ежегодной индексации. Если в семье в 2020 году появился первый ребёнок (родился или был усыновлён), то семья получит сертификат на сумму 466 617 рублей. Сумма маткапитала на второго и последующих детей с 2020 года составит 616 617 рублей.
Стоит отметить, что изменённые размеры выплат по материнскому капиталу будут выплачиваться на детей, которые родились в этом году. Предполагается, что документы для получения материнского капитала можно будет подать до конца текущего года.
В поправках указано, что срок действия маткапитала продлевается до 2026 года. Сумма материнского капитала будет подлежать ежегодной индексации. Если в семье в 2020 году появился первый ребёнок (родился или был усыновлён), то семья получит сертификат на сумму 466 617 рублей. Сумма маткапитала на второго и последующих детей с 2020 года составит 616 617 рублей.
Стоит отметить, что изменённые размеры выплат по материнскому капиталу будут выплачиваться на детей, которые родились в этом году. Предполагается, что документы для получения материнского капитала можно будет подать до конца текущего года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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