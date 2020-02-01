ИА «Ореанда-Новости». Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что предложение патриарха Кирилла об упоминании Бога будет рассмотрено, пишет «МК».



Ранее патриарх призвал молиться, что в Конституции был упомянут Бог, как это сделано в гимне России.



Клишас отметил, что эту инициативу будет рассматривать рабочая группа. Политик также добавил, что сам положительно относится к этому предложению.