ИА «Ореанда-Новости» . Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко получила восемь голосов на досрочных выборах и н. Об этом сообщает «Громадське ТВ» 22 июля. Нардеп баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Савченко уверена, что в округе были «и запугивания, и подкуп», но обжаловать результаты не планирует.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда её не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп», — заявила она. Победу в округе одержал самовыдвиженец Александр Ковалёв.

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов — 1404 представителей партий и 1680 самовыдвиженцев. На места по многомандатным округам претендовали 2747 кандидатов от 22 партий.

Центральная избирательная комиссия Украины уже признала внеочередные выборы состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля.

«На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет», — приводит её слова ТАСС. По результатам обработки 50,01% протоколов, по-прежнему лидирует партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского. Её поддержали 42,45% избирателей.

На второй строчке идёт «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко с 12,88% голосов, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (8,64%).Четвёртые и пятые места заняли «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Остальные партии пока не преодолели 5-процентный проходной барьер в парламент, отмечает «Интерфакс».

Тем временем на заграничных участках ЦИК обработала все протоколы. Победила «Европейская солидарность», её поддержали 29,55% избирателей. Следом идут «Слуга народа» и «Голос».