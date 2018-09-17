ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Документ указа опубликовали в понедельник на официальном сайте президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 6 сентября 2018 года «О договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в документе.



Указ вступает в силу со дня публикации.

Последствия

Разрыв договора о дружбе прежде всего скажется на обычных гражданах, как украинцах, так и россиянах, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Мнение депутата Госдумы сообщают РИА Новости.

Калашников рассказал, что разрыв договора разрушил гарантии в соблюдении прав украинцев, проживающих на территории России, и русских, живущих на Украине.

Депутат также сообщил, что возобновление договора о дружбе возможно после смены власти в Киеве.

«Он еще раз показал, что плевать он хотел на все эти права и интересы украинцев, ему главное — это совсем другое. Вот он взял бы и товарооборот и прекратил, перестал бы нефть закупать, газ — вот я бы его понял», – высказал своё мнение Калашников.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ пояснил, что в договоре, кроме экономики, есть еще и права граждан.

«Вот эти права, к сожалению, теперь не будут с точки зрения договора гарантироваться. Они выполняться-то, может, и будут, в России по крайней мере», – сообщил Калашников, отметив, что договор возможно будет возобновить, если «будет другая власть».

«Просто он (прим. – Пётр Порошенко) ухудшил эти отношения с точки зрения прав украинцев, проживающих в России и наоборот россиян, проживающих (на Украине)… Наплевать, видимо, на людей, на украинцев, живущих в России», — добавил эксперт.

Ранее глава Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина подготовленная и юридически защищена для прекращения действия договора. Договор о дружбе между государствами был подписан в 1997 году.