ИА "Ореанда-Новости". Президент Украины Пётр Порошенко на форуме «Открытый диалог» в Киеве презентовал свою предвыборную программу. В ходе выступления глава государства объявил официальный старт своего участия в предвыборной гонке.

На мероприятии, которое состоялось во Дворце спорта, собрались несколько тысяч сторонников политики Порошенко, передаёт агентство «ТАСС».

Выступление Порошенко в основном состояло из тезисов его предвыборной программы, риторики против России и достигнутых показателей Украины за время его президентства. В ходе выступления глава Украины заявил, что своей «амбициозной мечтой» видит трансформацию Украины в «элемент европейской цивилизации» и «регионального лидера». При этом Порошенко особо подчеркнул, что обеспечить Украине независимость, безопасность и благосостояние способно только участие в составе НАТО и Евросоюза.



Выступая на форуме, Пётр Порошенко вновь повторил главные пункты своей предвыборной кампании. Ранее программа была опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии Украины. Основных тезисов пять – развитие логистики и туризма, сельского хозяйства, машиностроения и IT-технологий. Туризм при этом развивать придётся серьёзно – сейчас на долю отрасли приходится всего 1,5% ВВП Украины.

Порошенко уверен, что развитие указанных пяти направлений даст сильный стимул экономике страны. Под эти пять отраслей Украина также, по мнению действующего президента, сможет привлечь многомиллиардные иностранные инвестиции. Реализация проектов развития в этих сферах создаст сотни тысяч малых предприятий и миллионы новых рабочих мест с достойным заработком.

ЦИК Украины зарегистрировал Петра Порошенко в качестве кандидата в президенты страны 7 февраля. Накануне, 8 февраля, Центризбирком завершил регистрацию кандидатов. В общей сложности на пост главы государства претендуют 44 человека. Выборы президента состоятся в соседнем государстве 31 марта.



53-летний Пётр Порошенко вступил в должность президента Украины в июне 2014 года.

