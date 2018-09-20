ИА «Ореанда-Новости». Во время выступления в Раде президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен убрать базу российского Черноморского флота из Севастополя. Это случится, когда Киев вернёт Крым в состав Украины.



Президент Украины Петр Порошенко заявил, когда Киев вернет Крым в состав Украины, базы российского Черноморского флота в Севастополе не будет.

«Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине», — заявил он, в ходе ежегодного послания Верховной раде.

«После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!» – заключил украинский президент, обращаясь к депутатам Рады. Послание Порошенко транслирует телеканал «112 Украина».

В 2010 году Россия и Украина подписали соглашение о продлении пребывания Черноморского флота в Севастополе на 25 лет после 2017 года. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров. Это было ещё во время правления на Украине Виктора Януковича.

Порошенко в время выступления также напомнил депутатам, что после окончательного разрыва Договора о дружбе с Россией необходимо внести некоторые изменения в Конституцию Украины.

Речь идет о переходной статье Конституции Украины, которая дала правовую базу для базирования Черноморского флота России в Севастополе. В соответствии со ст. 17 Конституции Украины на территории страны «не допускается размещения иностранных военных баз». Но переходные положения допускают исключение, что это «возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной радой Украины».



А член комитета Совета РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич после сказанных Порошенко слов предположил, что «президент Украины собрался жить и править тысячу лет».

«За тысячу лет, конечно, многое может произойти. Но скорее Украина вернется в родные пенаты — туда, где говорят по-русски, — чем Крым вернется к ней. А популистское заявление Порошенко надо рассматривать в контексте его предвыборной кампании, – отметил Франц Клинцевич.