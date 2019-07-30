ИА «Ореанда-Новости». Бывший президент Украиныв Верховной Раде. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

В новом созыве парламента он видит себя человеком, который «находится в формате поддержки Украины», однако перейдет в жесткую оппозицию в случае попытки развернуть страну в сторону России.

«В данном случае моя мотивация совершенно одна — защитить европейское будущее Украины», — рассказал он. «Если кто-то сейчас будет пытаться подменить децентрализацию федерализацией и таким образом сделать первый шаг к раздроблению страны, мы это заметим. Мы знаем, как не попасть в ловушку парламента, и будем жестко против того протестовать. Но начинать мне бы хотелось с позитива», — подытожил он.

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» получила рекордную поддержку за всю историю независимой Украины — после подсчета более 93 процентов бюллетеней она набрала 43,14 процента голосов. Таким образом, политическая сила получила парламентское большинство единолично.

Партия Порошенко «Европейская солидарность» заняла четвёртое место с результатом 8,12 процента голосов. Соцопросы показывали, что Порошенко является одним из лидером антипатий украинцев среди политиков. Официально результаты выборов в Раду будут объявлены 5 августа.



