ИА «Ореанда-Новости». Лётчиков, которые смогли посадить Ту-22М3 с отказавшим двигателем, представят к государственным наградам, пишет «МК».



В Минобороны отметили, что пилотам удалось отвести самолёт с отказавшем двигателем от населённого пункта. В итоге командование ходатайствовало перед министром обороны России о представлении лётчиков к государственным наградам.



Ранее сообщалось, что Ту-22М3 совершил аварийную посадку на грунт в Астраханской области. У воздушного судна отказал двигатель. Экипаж не пострадал.