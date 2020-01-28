28.01.2020, 12:24
Посёлок Брянской области атакуют агрессивные лисы
ИА «Ореанда-Новости». Посёлок Белые Берега в Брянской области атакуют агрессивные лисы. Об этом сообщил областной телеканал «Городской».
Вчера, на въезде в посёлок была обнаружена лиса, которая нападала на все проезжающие автомобили. Местная администрация призывает людей не контактировать с такими животными. Лисы могут быть опасными.
Стало известно, что в посёлке на прошлой неделе был объявлен карантин по бешенству. Лисы неоднократно нападали на автомобили и дома местных жителей. Нападений на людей пока не было. Администрация отметила, что лисы не планируют самостоятельно покидать посёлок. В настоящее время ведутся различные работы для изгнания животных с жилой территории.
Вчера, на въезде в посёлок была обнаружена лиса, которая нападала на все проезжающие автомобили. Местная администрация призывает людей не контактировать с такими животными. Лисы могут быть опасными.
Стало известно, что в посёлке на прошлой неделе был объявлен карантин по бешенству. Лисы неоднократно нападали на автомобили и дома местных жителей. Нападений на людей пока не было. Администрация отметила, что лисы не планируют самостоятельно покидать посёлок. В настоящее время ведутся различные работы для изгнания животных с жилой территории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии