Об этом сообщил областной телеканал «Городской».Местная администрация призывает людей не контактировать с такими животными. Лисы могут быть опасными.Лисы неоднократно нападали на автомобили и дома местных жителей. Нападений на людей пока не было. Администрация отметила, что лисы не планируют самостоятельно покидать посёлок. В настоящее время ведутся различные работы для изгнания животных с жилой территории.



