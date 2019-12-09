. В понедельник, 9 декабря, подобные ложные сообщения поступили в Петродворцовый, Октябрьский, Невский, Выборгский, Сестрорецком, Смольнинский и Приморский районный суды. Все граждане были эвакуированы.Кроме этого на электронные посты судов приходит информация о минировании других организаций: Эрмитажа, аэропортов, военных госпиталей и станций метро. Полицейские экстренно реагируют на подобные сообщения.