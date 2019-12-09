09.12.2019, 23:26
Посетители и работники петербургских судов были эвакуированы из-за сообщений о бомбах
ИА «Ореанда-Новости». Посетители и работники петербургских судов были снова эвакуированы из-за сообщений о бомбах, сообщает издательство «РБК».
С конца ноября 2019 года по всему Санкт-Петербургу производится массовое оповещение о минировании муниципальных и ведомственных организаций. В понедельник, 9 декабря, подобные ложные сообщения поступили в Петродворцовый, Октябрьский, Невский, Выборгский, Сестрорецком, Смольнинский и Приморский районный суды. Все граждане были эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов не нашли подложенных бомб, поэтому все суды через некоторое время вернулись к рабочему процессу.
Кроме этого на электронные посты судов приходит информация о минировании других организаций: Эрмитажа, аэропортов, военных госпиталей и станций метро. Полицейские экстренно реагируют на подобные сообщения.
С конца ноября 2019 года по всему Санкт-Петербургу производится массовое оповещение о минировании муниципальных и ведомственных организаций. В понедельник, 9 декабря, подобные ложные сообщения поступили в Петродворцовый, Октябрьский, Невский, Выборгский, Сестрорецком, Смольнинский и Приморский районный суды. Все граждане были эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов не нашли подложенных бомб, поэтому все суды через некоторое время вернулись к рабочему процессу.
Кроме этого на электронные посты судов приходит информация о минировании других организаций: Эрмитажа, аэропортов, военных госпиталей и станций метро. Полицейские экстренно реагируют на подобные сообщения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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