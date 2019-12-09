ИА «Ореанда-Новости». Посетители и работники петербургских судов были снова эвакуированы из-за сообщений о бомбах, сообщает издательство «РБК».

С конца ноября 2019 года по всему Санкт-Петербургу производится массовое оповещение о минировании муниципальных и ведомственных организаций. В понедельник, 9 декабря, подобные ложные сообщения поступили в Петродворцовый,  Октябрьский, Невский, Выборгский, Сестрорецком, Смольнинский и Приморский районный суды. Все граждане были эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов не нашли подложенных бомб, поэтому все суды через некоторое время вернулись к рабочему процессу.

Кроме этого на электронные посты судов приходит информация о минировании других организаций: Эрмитажа, аэропортов, военных госпиталей и  станций метро. Полицейские экстренно реагируют на подобные сообщения.