ИА «Ореанда-Новости» В селе Чемодановка под Пензой, где в четверг 13 июня произошла массовая драка с погибшими и пострадавшими, а также в соседних селениях введён запрет на продажу алкоголя.

Об этом сообщается в постановлении правительства региона. Запрет на продажу алкогольных напитков будет действовать в населённых пунктах до 17 июня включительно.

В Чемодановке между односельчанами разгорелся бытовой конфликт, который перерос в массовую потасовку. Пострадали в драке минимум пять человек, двоих из которых госпитализировали. Позже в больнице один из пострадавших скончался, второй мужчина находится в реанимации. После инцидента задержаны 15 человек, заведено уголовное дело.